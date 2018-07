Virtuose Gitarrenkunst

Anzeige

Ladenburg/Viernheim.Fans brillant gespielter Gitarrenmusik kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten. Beim Morgenjazz-Konzert am Samstag, 28. Juli, 11-14 Uhr, auf dem Marktplatz in Ladenburg, präsentiert der „Mannheimer Morgen“ den Bluesgitarristen Timo Gross. Am Sonntag, 29. Juli, ist von 11-14 Uhr auf der Sommerbühne in Viernheim (vor der Goetheschule) beim Morgenjazz des „Südhessen Morgen“ der Griffbrettvirtuose Michael Sagmeister zu Gast.

Es sind zwei Saitenkünstler ganz gegensätzlicher Art. Timo Gross zählt zu den profiliertesten Gitarristen der deutschen Bluesszene. Er ist ein Mann der kultivierten Töne: ein Filigran-Techniker, der seinem Instrument fein ziselierte Melodielinien entlockt. Auf der Slide-Gitarre spielt er lyrische, sanft zerdehnte Glissandi, die so gar nichts Derbes und Zerrendes an sich haben. Kritiker haben ihn schon mal als „Gentleman“ des Blues bezeichnet. Man darf gespannt sein auf ihn und seine Band.

Rasante Soli

Das gilt auch für Michael Sagmeister. Der Frankfurter sorgte Ende 70er Jahre als gefeiertes „Wunderkind“ mit wieselflink gespieltem Jazzrock für Furore. Im Lauf der Zeit hat sich seine noch immer beeindruckende Fingerfertigkeit mit nicht minder imponierender tiefer Musikalität gepaart. In Viernheim tritt er mit einem bestens eingespielten Trio auf.