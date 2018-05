Virtuose mit neuem Opus

Anzeige

Heidelberg.Mit seinem neuen Programm „Opus Tour 2018“ ist ein Gitarren-Weltstar am Sonntag, 27. Mai, 20 Uhr, in der Heidelberger Stadthalle zu erleben: Grammy-Preisträger Al Di Meola. Als besonderen Gast hat er Frano Zivko mit dabei.

Seit er Anfang der 70er-Jahre im zarten Alter von 19 Jahren von Chick Corea entdeckt und gefördert wurde, hat sich Al Di Meola zu einem Gitarren-Superstar entwickelt, der sich sowohl im Jazz als auch im Fusion-Bereich zu Hause fühlt. Mit seinem ungeheuren Tempo, seiner Präzision auf den Saiten und dem immer eleganten, ökonomischen Spiel hat sich der heute 63-Jährige weltweit eine große Fangemeinde erspielt.

Dabei ist Di Meola nicht nur das, was man einen „working musician“ nennt – denn er ist ein unermüdlicher Live-Spieler – , er hat inzwischen auch an die 30 Soloalben veröffentlicht und darüber hinaus noch zahlreiche Platten mit geschätzten Kollegen von Stanley Clarke über Leslie Mandoki bis hin zu Manuel Barrueco eingespielt. Auf seinem jüngsten Werk „Opus“ vermischt er wieder Weltmusik mit Rock und Jazz. „Mit ‚Opus’ wollte ich mein Komponieren weiterentwickeln, weil ich finde, dass die Evolution dieses Teils meiner Persönlichkeit mich mehr zum Komponisten/Gitarristen als Gitarristen/Komponisten macht“, sagt Di Meola. Trotzdem markiere dieses Album eine neue Ära seines Lebens: „Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Musik geschrieben, während ich glücklich war“, betont der Saiten-Zauberer. Das höre man in der Musik, die sich diesmal ausgefeilter und weniger rockig darstellt. Vielleicht müssen einige seiner Fans die Platte mehrmals hören, um sich ganz einzufühlen, zumal er häufiger zur akustischen Gitarre greift als früher. Doch auch auf „Opus“ glänzt Di Meola als herausragender Gitarrist und Klangkünstler, der auf eine inzwischen mehr als 40-jährige Karriere zurückblicken kann. Und live weiß er sowieso zu überzeugen. sdo