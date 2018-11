Virtuoses Multitalent

Ludwigshafen.Eine Kirchenorgel wird er nicht mitbringen zur "Jazz Lights"-Session am Donnerstag, 8. November, 20 Uhr, im Kulturzentrum das Haus. Aber Gastsolist Peter Reiter, der mit Jazz an der Kirchenorgel für Aufsehen gesorgt hat, wird unter Beweis stellen, dass sein Ruf als exzellenter Jazz-Pianist nicht von ungefähr kommt; er ist seit vielen Jahren bei der hr-Big Band am Klavier zu hören. Zudem ist er auch als Saxofonist bekannt (etwa einst bei der Jule Neigel Band) und wird seine Klarinette bei der Session mit dem Regina-Litvinova Trio dabei haben. Der Eintritt ist frei. gespi

