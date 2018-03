Anzeige

Heidelberg.Am Samstag präsentiert das Tanztheater Corinna Clack seine Vision der zukünftigen Gesellschaft im Rahmen der Premiere des Stücks „Hand in Hand“ in Heidelberg. Hinter der Vision verbirgt sich die Idee, dass Menschen durch Kunst zusammenfinden. Oftmals sind das diverse Menschen: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sprache sowie Menschen in hohem Alter. Die Begegnung im Theater geschieht im Moment. Sie ist neu und nah, authentisch, offen und aufregend. Vorurteile lösen sich blitzschnell auf. 68 Tänzerinnen und Tänzer, inklusive Live-Band, nehmen das Publikum mit. moe