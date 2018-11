Vivaldi zum ersten Advent

Mannheim.Unermüdlich organisiert, disponiert, spielt und dirigiert Johannes Michel an der Mannheimer Christuskirche qualitätsvolle Kirchenmusik. Erst am 11. November kam „Ein deutsches Requiem“ von Brahms zur Aufführung, nun folgt, mit einem Adventskonzert, am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr schon wieder der nächste Streich: Der Kammerchor an der Christuskirche singt Antonio Vivaldis „Gloria“, Georg Friedrich Händels „Dixit Dominus“ sowie Johann Sebastian Bachs „Nun komm der Heiden Heiland“. Die musikalische Begleitung kommt diesmal aus München, und der Name dürfte allen Kirchenmusikbegeisterten etwas sagen: l’arpa festante. Das Ensemble steht nicht nur für historische Instrumente und den Versuch, Alte Musik authentisch wiederzugeben. Es steht auch für hohe Qualität.

Auch die Namen der Solisten sprechen für einen Nachmittag von hohem Niveau. Cornelia Samuelis und Esther Sieber übernehmen die Sopran-Partien, Lena Sutor-Wernich singt den Alt, der wirklich wunderbare Sebastian Hübner singt Tenor und Michael Roman die Bass-Stimmen. Die Gesamtleitung hat – wie könnte es anders sein – Johannes Michel. dms

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018