Vive la métropole Rhein-Neckar!

Mannheim.14. Juli heißt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Zehntausende Franzosen säumen die Champs Elysée, wenn auf Paris’ berühmtestem Boulevard die „Fête nationale“, also der Nationalfeiertag begangen wird. „Als Kind freut man sich besonders, nicht zuletzt weil man ausnahmsweise nicht so früh ins Bett muss“, erzählt Virginie Jouhaud-Neutard, Geschäftsführerin des Institute Français in Mannheim.

Denn außer in Paris werde in Frankreich eher abends gefeiert, sagt sie. Lichter, Feuerwerk, Laternen- und Fackellauf tauchen das Land für einen Tag in blau, weiß und rot und erinnern an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789.

Aber nicht nur da – der 14. Juli ist auch in der Region von Rhein und Neckar sichtbar. Das Sommerfestival „Vive l’été! - Es lebe der Sommer!“ lässt schon seit dem 1. Juni ein Stück Frankreich lebendig werden. In der gesamten Metropolregion finden kleine und große Veranstaltungen statt, die rund 120 Städtepartnerschaften, mit ihren Vereinen, Institutionen sowie deren deutsch-französischen Aktivitäten eine Bühne bieten. Dabei stellen sie sich mit ganz unterschiedlichen Angeboten vor: In der Brasserie Bernstein wird am Donnerstagabend über die französische Gegenwartsliteratur debattiert, am nächsten Tag wird beim „Sommerfest unterm Apfelbaum“ unter freiem Himmel der Film „Gemeinsam wohnt man besser“ gezeigt. Ab 15 Uhr gibt es dann beim traditionellen Gemeindefest „Rund um’s Schloss“ in Neckarhausen bretonischen Cidre, Crêpe und Galettes aus Plouguerneau. Das Fest „Bal populaire“ auf dem Toulonplatz vor dem Zeughaus bildet dann am Samstag den Höhepunkt und Abschluss des französischen Nationalfeiertags.