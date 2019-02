Vögel im Fokus

Bad Dürkheim.Ein Winterferienprogramm mit dem Titel „Wohnungsbau für Piepmätze“ bietet das Bad Dürkheimer Pfalzmuseum für Naturkunde, Pollichia-Museum (Hermann-Schäfer-Straße 17) am Dienstag oder Mittwoch, 26. oder 27. Februar, jeweils von 10 bis 15 Uhr an. Der Kurs richtet sich an Kinder ab acht Jahren. Auch Kinder ab sechs Jahren können mitmachen, wenn eine erwachsene Begleitperson ebenfalls teilnimmt.

Die Teilnehmer erfahren in dem Programm Einiges über die heimischen, häufig im Garten anzutreffenden Vögel und ihre Gewohnheiten. Auch Nistkästen und -hilfen sind Thema, ebenso die Frage, wie man seinen Garten vogelfreundlicher gestalten kann. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter Tel. 06322/94 13 21 (täglich außer montags) erforderlich. Ein weiterer Kurs findet am 1. März statt. mav

