Völlig verlotterte Gesellschaft

Heidelberg.Armut, Massenarbeitslosigkeit, Kriminalität, Korruption und Prostitution – davon ist die Gesellschaft in Bertolt Brechts „Die Dreigroschenoper“ geprägt. Der scheinheilige Jonathan Peachum kommt in dieser Zeit auf die Idee, die Jämmerlichkeit anderer in Geld zu verwandeln. Er hat eine Bettleragentur gegründet, in der er „jeden Mann in fünf Minuten in ein so bejammernswertes Wrack verwandelt, dass ein Hund weinen würde, wenn er ihn sieht“. Peachum hat zudem Ärger mit dem berüchtigten Gangsterboss Mackie Messer.

Die Oper befasst sich mit der kaputten bürgerlichen Gesellschaft, die nicht in, sondern von der Moral lebt. Das beschreiben die von Kurt Weill komponierten Lieder der „Dreigroschenoper“ auf oft komische Art. Dabei lassen sich Brechts vor neunzig Jahren verfassten Zeilen durchaus auf die Gegenwart übertragen.

Die Neuinszenierung von Holger Schultze feiert am Sonntag, 23. Juni, um 19.30 Uhr Premiere. Die vierköpfige Band Tante Polly aus Hamburg spielt Weills Lieder. Unterstützung bekommt das Ensemble dabei von den regionalen Musikern Christian Ehringer, Johannes Stange (Trompete), Gary Fuhrmann (Saxofon, Flöte, Klarinette), Garrelt Sieben und Jochen Welsch (Posaune, Sousafon).

Das Werk wurde 1928 in Berlin uraufgeführt. Bis 1933 war es die erfolgreichste deutsche Theateraufführung. Einige Nummern wie die „Moritat von Mackie Messer“ erlangten Hitstatus. Brechts Stück ist eine Bearbeitung der „Beggar’s Opera“ von John Gay (Text) und Johann Christoph Pepusch (Musik) aus dem Jahr 1728.

Als Vorlage diente Brecht die deutsche Übersetzung von Elisabeth Hauptmann. Trotz des Namens ist „Die Dreigroschenoper“ keine Oper im klassischen Sinn. Sondern politisch engagiertes Theater mit musikalischen Nummern. ham

