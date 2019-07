Volle DJ-Power am Wasser

Mannheim.Am Wochenende gibt es im Hafen 49 wieder voll was auf die Ohren. Gleich mehrere Künstler haben sich angekündigt, um am Samstag, 13. Juli, gemeinsam mit dem Publikum eine schöne Party zu veranstalten. Los geht es um 15 Uhr. Alle Musiker, die an dem Nachmittag und Abend auftreten werden, sind beim Plattenlabel Stil vor Talent unter Vertrag, gegründet 2005 in Berlin vom deutschen DJ und Musikproduzenten Oliver Koletzki.

Erfolgreiches Label

Außer Songs auf Schallplatte veröffentlicht Stil vor Talent auch Künstleralben und Zusammenstellungen verschiedener Songs auf CD. Mit Stil vor Talent Digital wurde drei Jahre nach Gründung des Ursprungslabels ein Tochterlabel aus der Taufe gehoben. Dort wird die Musik nur in digitaler Form veröffentlicht. Nach eigener Aussage ist Stil vor Talent eines der erfolgreichsten deutschen Labels des Genres Elektronische Tanzmusik. Oliver Koletzki, der am Samstag auch selbst auflegen wird, ist schon seit längerem im Geschäft. Mittlerweile ist sein sechstes Album draußen. Es heißt „The Arc of Tension“. Außer ihm werden Hidden Empire, Moonwalk und Chris Breuer auftreten. Hidden Empire verbinden House und Techno miteinander und bieten eine „emotionale Reise durch Genres“, so das Label Stil vor Talent. Moonwalk ist ein italienisches DJ-Duo, das sich im Techno zu Hause fühlt.

Fortsetzung in der Nacht

Wem die Party im Hafen am Nachmittag noch nicht genug war, kann am Abend im Loft weiterfeiern. Auch dort werden noch einmal alle Künstler für die Gäste auflegen. Der Eintritt ist für alle Gäste, die bereits im Hafen mit dabei waren, frei. tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.07.2019