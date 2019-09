Volle Power aus dem Osten

Mannheim.Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, es wird langsam aber spürbar Herbst. Doch vom Feiern soll das niemanden abhalten, finden zumindest die Betreiber der Halle 02 in Heidelberg. Deshalb steigt am Samstag, 28. September, eine große Party. Sie trägt den Namen Vierviertel und beginnt um 23.30 Uhr.

Verschiedene Wohnorte

Besondere Gäste an diesem Abend sind Sandro Schäufler und Marcel Schulz. Die beiden DJs stammen ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben den Namen „Kollektiv Ost“ für ihr Ensemble ausgesucht.

Er steht für die musikalische Wochenendbeziehung, die die beiden führen. Der Hintergrund: Marcel Schulz ist bereits vor einiger Zeit in die deutsche Hauptstadt nach Berlin gezogen, während Sandro Schäufler nach wie vor in seiner Heimat lebt – laut Facebookseite im mecklenburgischen Neustrelitz. Auch wenn sie an anderen orten wohnen, auf der Bühne treten sie immer gemeinsam auf. Meistens sind sie auf Festivals oder in Clubs anzutreffen – wie an diesem Wochenende in Heidelberg. Darüber hinaus treten an dem Abend Silence.kls sowie Artréju & Prelle in der Halle 02 auf.

Karten kosten zehn Euro

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf zehn Euro plus Gebühren. Ein Bahnticket für den gesamten Verkehrsverbund VRN ist inbegriffen. Damit kommen Besucher zur Veranstaltung hin und bis zum Folgetag, 12 Uhr, wieder zurück.

Die Vorverkaufs-Karten gibt es auf der Internetseite der Halle 02 oder unter kurpfalztickets.eventim-inhouse.de. Karten gibt es auch an der Abendkasse. Dort kosten sie zehn Euro. tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019