Voller Leidenschaft

Mannheim.Wenn das Vereinsheim in der Alten Feuerwache ansteht, gehören zwei Namen zum festen Programm: Tommy Baldu und Ómar Gujónsson.

Der Schlagzeuger und der Gitarrist machen auch abseits der Wohnzimmer-Konzertreihe gemeinsame Sache: Als Roforofo frönen sie ihrer Neigung zu Independent-Musik.

Am Sonntag, 25. November, 20 Uhr, treten sie mit Gunnar Jonsson am Bass in der Alten Feuerwache auf. Alle drei greifen auch zum Mikrofon – und haben es sich in dieser Formation zum Konzept gemacht, ohne doppelten Boden aufzutreten. Mit Energie und Leidenschaft entsteht bei Roforofo echte Livemusik mit der unverwechselbaren Handschrift der beiden Bandgründer, die das Publikum in Bann zu schlagen vermag. sdo

