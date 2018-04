Voller Lust am Experimentieren

Anzeige

Verfremdete Klänge

Ein weiteres Konzert steigt am Samstag, 21. April, 21 Uhr, in der Alten Feuerwache – ist aber bereits ausverkauft: mit dem Wiener Shooting-Star Yung Hurn. Am selben Abend ab 23 Uhr findet im Studio Werkhaus das Live-From-Earth-Showcase mit DJ Gigola, Noriflake, DJ Bangkok und DJ Creep statt (12 Euro).

Am Dienstag, 24. April, 20 Uhr, folgt das Doppelkonzert von Lea Bertucci und Masayoshi Fujita bei der Mannheimer Versicherung in der Augustaanlage. Während die US-Künstlerin in Performances gerne ihre Bassklarinette elektronisch verfremdet, präpariert Fujita sein Vibraphon auf die unterschiedlichsten Weisen (14,20 Euro).

Der Mittwoch, 25. April, steht ab 21 Uhr im Forum im Zeichen von treibender Elektronik mit der US-Juke-Produzentin Jlin aus Indiana und der Londoner Underground-Künstlerin Klein (19,70 Euro). Die Closing-Party des Festivals steigt am Samstag, 28. April, 23 Uhr, in der Disco Zwei. Als DJs stehen an diesem Abend Even Tuell, Parris, Willow, Mor Elian, Dogpatrol sowie U-I hinter den Plattentellern.

2019 soll das Jetztmusik-Festival, das seit 2014 von Alexander Henninger, Patrick Forgacs und Dennis Borlein organisiert wird, pausieren. In Zukunft wird es im jährlichen Wechsel mit dem Mannheimer B-Seite-Festival für visuelle Kunst und Jetztkultur stattfinden. sdo

Info: Alle Ticketpreise zuzüglich Gebühren; Karten erhältlich unter jetztmusikfestival.de. Festivalpässe kosten 67 Euro.

