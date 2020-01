Volles Comedy-Programm

Wenn es nach dem Capitol in Mannheim geht, starten wir alle sehr gesund ins neue Jahr – denn dafür soll Lachen ja bekanntlich ausgesprochen gut sein. Entsprechend lustig geht es in den kommenden Tagen zu in der Waldhofstraße.

Mannheim.Alle Arten von Satire

Am Donnerstag, 9. Januar, 20 Uhr, macht Comedian Don Clarke den Anfang mit seinem Solo-Programm „Sex-und-Sechzig“ – mit neuen, skurrilen Geschichten aus seinem Leben mit zwei Exfrauen, vier Kindern und fünf Enkeln, Ritter- Sport-Schokolade und viel Humor. Tickets hierfür gibt es zu 19,60 oder 24 Euro.

Mit Stand-Up-Comedy, Improvisation und Gesang beehrt Mirja Regensburg am Samstag, 11. Januar, 20 Uhr, das Capitol: „Im nächsten Leben werd’ ich Mann!“ ist die Arbeitsthese des vielseitigen Abends der erfolgreichen Comedienne – und ausnahmsweise verbirgt sich dahinter ein Loblied auf das vermeintlich starke Geschlecht. Wer die quirlige Entertainerin live sehen möchte, zahlt für ein Ticket 25,10 oder 28,40 Euro.

Zusatztermin der Feisten

Zwar ist der Auftritt des Comedy-Duos Die Feisten am Sonntag, 12. Januar, schon ausverkauft, aber Mathias Zeh und Rainer Schacht legen einfach noch einen drauf und feiern am Montag, 13., um 20 Uhr einen weiteren „Junggesellenabschied“. Die beiden Sänger und Multiinstrumentalisten bringen neue Songs mit und greifen auch tief in die Kiste ihrer schon bekannten (und mit dem Deutschen Kleinkunstpreis dotierten) Nummern. Karten für den Spaß gibt’s zu 22,90 oder 25,10 Euro.

Zu guter Letzt hat das Capitol für diese Humor-Runde noch einen alten Bekannten zu bieten, allerdings in anderem Format: War Willy Astor die letzten Male mit seinem Solo-Programm in Mannheim zu Gast, kommt er diesmal gleich mit ganzer Band.

Am Dienstag, 14. Januar, 20 Uhr, vereint er Vokalakrobatik, Komödiantenkunst und virtuoses Gitarrenspiel zu einer ganz eigenen Mischung: „The Sound of Islands“ lautet der Titel seines Konzertprogramms, das sich mit Musik aus aller Herren Länder speist. Tickets für sind erhältlich für 41,50 oder 47,25 Euro. sdo

Info: Capitol, Mannheim; Karten unter Telefon 0621/3 36 73 33.