Volles Programm beim Finale

Mannheim.Die Sommerbühne an der Alten Feuerwache bringt diese Woche noch mal ganz unterschiedliche Künstler nach Mannheim. Los gehen die Konzerte jeweils um 20 Uhr, der Eintritt ist immer frei.

Luciel sind am Donnerstag, 22. August, zu hören: „gute, handgemachte (Pop-)Musik“ nennt das Quartett seinen Stil, spielt aber mit vielen Einflüssen. Weiter geht es am Freitag (23.) mit Handmade Moments. Das Multiinstrumentalisten-Duo mit Kontrabass, Ukulele, Gitarre, Saxofon und Beatbox kommt aus den USA und hat Indie-Folk im Gepäck.

Am Samstag (24.) ist dann Kid Be Kid zu hören. Die Berliner Musikerin, Komponistin und Produzentin singt, beatboxt und spielt Klavier und Synthesizer – und präsentiert das Ganze als Neo-Soul. Einen Tag später (25.) tritt Joel Culpepper auf. Der Londoner hat sich dem R’n’B verschrieben und in den letzten Jahren zahlreiche Festivals in ganz Europa bespielt. Zu guter Letzt bringt die Sommerbühne die Band Dr. Syros nach Mannheim: Kopf ist der Stuttgarter Pianist Martin Sörös – und stilistisch bewegen sich die gefeierten Newcomer zwischen Jazz, Avantgarde und Pop. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019