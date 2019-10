Vom Jury-Tisch in die SAP Arena

Mannheim.16 Jahre war er nicht mehr live in Deutschland zu sehen, nun unterbricht er seine Dauerpräsenz im TV-Casting-Show-Zirkus und wechselt vom Jurytisch vors Publikum: Dieter Bohlen wagt am Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, einen Ausflug in sein Ursprungsgeschäft und steht in der SAP Arena in Mannheim mit Hits von Modern Talking und Blue System sowie Material von „Deutschland sucht den Superstar“ aus seiner Feder auf der Bühne.

„Es wird ein großer Familien-Party-Abend mit 21 Geschichten zu meinen 21 Nummer Einsen. Jeder weiß, dass ich eines besonders gut kann: Nämlich die Leute mit spannenden Geschichten zu unterhalten“, kündigt der Pop-Titan in gewohnt selbstbewusster Manier an. Es gibt tatsächlich noch Karten für den ungewöhnlichen Auftritt zwischen Konzert und Erzählstunde. Die Premiere der Tour in der Zitadelle in Spandau war binnen Minuten restlos ausverkauft, sodass Bohlen seine Fans nun mit Zusatzkonzerten beglückt. sdo

