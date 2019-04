Vom Sport bis zur Technik

Mannheim.Dass das Technoseum seinen Besuchern mehr als 100 Experimentierstationen anbietet, ist nichts Neues. Doch es lässt sich auch immer wieder etwas Besonderes einfallen. In den Osterferien reicht das Angebot von Fußball bis zum Kinematografen, ein Apparat, mit dem Bilder bewegt werden können. Damit ist das Programm fast so bunt wie Ostereier.

Das Museum bietet derzeit die Sonderausstellung „Fertig? Los! Die Geschichte von Sport und Technik“ an. Noch bis zum 10. Juni kann sie besucht werden. Da beides überall zu finden ist, überrascht es nicht, dass eine enge Verknüpfung zwischen den Bereichen besteht. Sport gab es in Form von Wettkämpfen bereits in der Antike. Seine moderne Entwicklung jedoch ist eng mit der Industrialisierung und Technisierung der Welt seit dem 19. Jahrhundert verbunden.

Sechs Stationen

In sechs Kapiteln wird das Thema untersucht und dargestellt. Dabei spielt etwa die Entstehung des Wettkampfes eine Rolle. Aber auch die Erforschung des Körpers und die Erfindung neuer Materialien, um etwa Sportgeräte zu verbessern, sind wichtige Meilensteine in der Geschichte. Durch den Wettkampf wurde es bedeutender, zu gewinnen, und bald wurden Techniken zum Messen der Leistung von Nöten. Erfindungen wie die Stoppuhr sind seit Langem schon Teil unserer Sportwelt. Nun treten auch neuere Techniken wie das Hawk-Eye (dt. Falkenauge) hinzu. Dabei handelt es sich um ein computergestütztes System, mit dem sich Bälle verfolgen lassen. Im Tennis wird ein solchen verwendet. Sport und Technik sind in dieser Welt nicht mehr wegzudenken – aber auch nicht mehr von einander zu trennen, seit es den Massensport gibt.

Samstags um 14 Uhr sowie Sonn- und Feiertags um 14 und 15 Uhr bietet das Museum eine öffentliche Führung durch die Sport-Schau an. Neben Turnen und Fußball werden auch eher unbekannte Sportarten wie Slacklining (ähnlich wie Seiltanzen) und Crossboccia (eine Variante von Boule) vorgestellt.

Neben einem Besuch der aktuellen Sonderausstellung können unter anderem Postkarten gedruckt werden. Außerdem zeigt sich die 111 Jahre alte Dampfmaschine des Hauses in Aktion.

Alle Angebote sind im regulären Eintrittspreis bereits mit inbegriffen, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Das Museum ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Codes knacken

Wer wissen will, wie Nachrichten an Freunde und Familie so verschlüsselt werden können, dass nur wenige sie lesen können, kann morgen sowie am 21., 22. und 28. April beim Mitmach-Programm „Familie-aktiv!“ vorbeischauen: Zwischen 12.30 und 16.30 Uhr dürfen große und kleine Detektive Codes knacken und Geheimschriften entziffern – von einer Verschlüsselung, die schon der römische Feldherr Julius Cäsar verwendete, über die so genannte Schweinchen-Chiffre bis hin zum Morse-Alphabet.

An denselben Tagen öffnet auch das Laboratorium des Museums. Hier finden sich wechselnde Experimente zu Physik, Chemie und Technik. Zwischen 14.30 und 16.30 Uhr kann Holz mit einer Laubsäge und Schmirgelpapier traktiert oder ein sogenanntes Phantaskop gebaut werden – dabei handelt es sich um einen Vorläufer des Kinematografen.

