Vom Tänzer zum Choreograph

Mannheim.Die Perspektive wechseln. Das versuchen die Tänzer des Mannheimer Nationaltheaters (NTM). Im Rahmen der „Choreographischen Werkstatt“ haben sie Gelegenheit, Bewegungsabläufe für sich und ihre Mittänzer zu erfinden und zu entwickeln.

Ihre Ergebnisse präsentieren die neun NTM-Ensemblemitglieder am Dienstag, 17. Juli, Donnerstag , 19. Juli, und Freitag, 20. Juli, um jeweils 19.30 Uhr im NTM-Tanzhaus Käfertal. Die Themen, denen sich die Jungchoreographen in ihren Darbietungen widmen, sind sehr vielfältig.

Dienstag, 17. Juli, Donnerstag , 19. Juli, und Freitag, 20. Juli, um jeweils 19.30 Uhr im Nationaltheater Mannheim (NTM) Tanzhaus Käfertal (Galvanistraße 4). Info und Karten: Zu 19 Euro (ermäßigt 11 Euro) im Internet (unter www.nationaltheater-mannheim.de), per E-Mail (nationaltheater.kasse@mannheim.de), telefonisch (unter 0621/1680 150, Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-13 Uhr), sowie an den Kassen des NTM (Mo-Sa 11-18 Uhr).

Breites Themenspektrum

So fragt sich Lorenzo Angelini, der 2016 ans Nationaltheater Mannheim kam, in „How to dance ,Contemporary’“ wie sich zeitgenössischer Tanz begrifflich fassen lässt. David Müller (NTM-Schauspiel-Ensemblemitglied) spielt den Choreographen Heinrich Müller, der dem Publikum das moderne Bewegungsvokabular näherbringen will. Unterstützt wird er von sechs Tänzern, die die beschriebenen Bewegungen vorführen.