Mannheim.Früher wurden Informationen per Funk oder mit Telegrafen verbreitet, heutzutage geht das in sekundenschnelle in Form von E-Mails oder Kurznachrichten auf dem Smartphone. Das zeigt, dass sich die Medien in den vergangenen Jahren merklich verändert haben. Die Entwicklung zur Informationsgesellschaft begann aber nicht erst mit der Digitalisierung, sondern schon mit der Telegrafie und Fotografie im 19. Jahrhundert.

Mit den Entwicklungen aus der Vergangenheit und den aktuellen Innovationen beschäftigt sich die neue Ausstellung zur Mediengeschichte ab Freitag, 29. Juni, im Technoseum. Radios, Kameras, Fernsehern und Computer können dabei unter die Lupe genommen werden. Mit den Beständen des Südwestrundfunkes (SWR) und des Deutschen Rundfunkarchivs (DRA) bildet die Sammlung im Technoseum eine der weltweit größten ihrer Art.

Zur Ausstellung Die Schau zur Mediengeschichte beginnt am Freitag, 29. Juni. Das Technoseum ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 9 Euro Eintritt, ermäßigt 6 Euro. Führungen zu der Ausstellung Mediengeschichte finden am 8. Juli, 5. August, 2. September und am 7. Oktober um 14 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung kostet nicht extra. Die Digital Summerschool bietet vom 26. Juli bis zum 4. August Workshops für Kinder ab sechs Jahren an. ham

Selbst programmieren

Auch das älteste noch erhaltene Tonbandgerät der Welt, ein Magnetophon K2 von AEG aus dem Jahr 1936, wird gezeigt. Ein Telegrafenmast, eine Radiomechaniker-Werkstatt aus der Nachkriegszeit und Fernseh-Reportage-Equipment aus den 1960er Jahren dokumentieren die Vielfalt der Arbeit im Medienbereich und zeigen, wie Medien den Alltag prägen. An interaktiven Stationen können sich die Besucher beispielsweise mit dem Programmieren vertraut machen, einen Einstellungstest für das „Fräulein am Amt“ am Telefon absolvieren oder herausfinden, welcher Medientyp sie sind.