Vom Überleben in populistischen Zeiten

Bietet scharfe Pointen: das Duo ONKeL fISCH. © z-Management

Mannheim.„Wer im Politik-Dschungel dem gemeinen Populisten in freier Wildbahn begegnet, der sollte die nötige Survival-Ausrüstung dabei haben.“ So kündigt das Duo ONKeL fISCH sein Programm „Populisten haften für ihre Kinder“ an und verspricht ein satirisches Überlebenstraining für Politikverdrossene.

Adrian Engels und Markus Riedinger präsentieren am Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr, in der Klapsmühl’ am Rathaus in Mannheim einen Mix aus Polit-Kabarett und spielerischem Spaß. Die beiden Herren im schwarzen Anzug wurden bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Kabarettpreis 2017. soge

