Vom „Waterloo Boy“ zu 620 PS

Anzeige

Mannheim.Vom „Waterloo Boy“ zum intelligenten Traktor – vor Hundert Jahren stieg John Deere in den Traktorenbereich ein. Von dem ersten Modell – dem „Waterloo Boy“ – entwickelte sich das Unternehmen zu einem der größten Traktorenhersteller weltweit. Am Samstag feiert das John-Deere-Werk mit zwei Traktorparaden, einer am Mannheimer Wasserturm und einer am Werk (unsere Grafik) das 100-jährige Traktorenjubiläum.

Mehr als 30 Fahrzeuge fahren für die große Parade vom Werk über die Augustaanlage zum Wasserturm. Dort werden sie gegen 11 Uhr eintreffen. Sowohl Oldtimer als auch Klassiker sowie moderne Schlepper aus den aktuellen Baureihen werden durch die Innenstadt rollen. Mit dabei ist auch der größte John Deere Traktor aus der 9 RX-Baureihe: Er hat 620 PS und Raupenlaufwerke. Außerdem nehmen Oldtimer aus verschiedenen Nachbarländern teil. Auf einer Bühne vor dem Wasserturm soll es genauere Daten zu den Fahrzeugen geben.

John Deere zahlte 1918 rund 2,25 Millionen US-Dollar für die Übernahme der Waterloos Gasoline Engine Company. Das stieß auf Kritik, denn die Zukunft des Traktors war umstritten, viele setzten weiterhin auf die Pferdeanspannung.