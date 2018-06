Von alternativen Familien und kleinen Rittern

Anzeige

Weitere Termine für das Stück sind am 24. Juni, am 1., 7., 8., 15., 22. und 29. Juli sowie am 4. und 5. August zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Weitere Vorstellungen von „Ein Käfig voller Narren“ sind am 23., 29. und 30. Juni sowie am 6., 13., 14., 20., 21., 27. und 28. Juli zu sehen. Zudem wird das Stück am 2. und 3. August gespielt. Beginn ist immer um 20 Uhr.

Karten gibt es am Kassenhaus, Kirchwaldstraße 10, telefonisch unter 0621/762 81 00 oder im Internet unter www.reservix.de. tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.06.2018