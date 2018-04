Von der Boygroup zum Solokünstler

Anzeige

Mannheim.Mit seinem Debütalbum hat Harry Styles im Mai 2017 richtig abgeräumt und einen neuen Verkaufsrekord unter den britischen Künstlern seit 1991 aufgestellt: „Harry Styles“ setzte sich nicht nur international in den Charts fest, die Scheibe erreichte zudem sowohl in den USA als auch in UK Gold-Status.

Ob des großen Andrangs zu seinen Konzerten hat Styles – einstmals Mitglied der Boygroup One Direction – nun weitere Auftritte terminiert. Auf seiner Welttournee macht er am Donnerstag, 5. April, 19.45 Uhr, in der SAP Arena in Mannheim Station.

2010 wurden One Direction durch die britische Casting-Show „X Factor“ bekannt und feierten insbesondere auf den Inseln und in den USA große Erfolge. 2016 stieg Styles aus der Gruppe aus und begab sich auf eigene Wege – mit ebenso großem Erfolg. Seine erste Single „Sign of the Times“ heimste direkt zweimal Platin und zweimal Gold ein und hielt sich wochenlang in den Charts.