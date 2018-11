Von der Pfalz bis in den Odenwald: Hier öffnen Märkte

Rhein-Neckar.Nach und nach öffnen die Weihnachtsmärkte in der Region: Auf einer übersichtlichen Karte in unserem Internetauftritt finden Sie mehr als 220 Angebote von der Pfalz bis in den Odenwald und darüber hinaus. An den Symbolen für die Standorte erkennen Sie auf einen Blick, ob die Budendörfer dauerhaft, überwiegend an Wochenenden oder nur als ein- beziehungsweise mehrtägige Aktion geöffnet haben. Dazu gibt es Informationen zu den Öffnungszeiten. Auch Eislaufangebote lassen sich in der Übersicht abrufen. In unserem Weihnachtsmarkt-Spezial bündeln wir zudem zahlreiche vorweihnachtliche Berichte und Bilder zu Aktionen und Attraktionen in der Region. Der Weihnachtsmarkt-Kalender zeigt tagesaktuell, welche Märkte geöffnet haben. Ob das Wetter zum gemütlichen Bummel in vorweihnachtlicher Stimmung passt, erfahren unsere Leser mit detaillierten Vorhersagen für die Region. Bild: GeoBasis-DE/BKG (2009), Google

