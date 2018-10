Von der Sehnsucht nach der Heimat

Mannheim.Was, wenn das Wirtschaftswunder in der Türkei und nicht in Deutschland stattgefunden hätte und deutsche Gastarbeiter ins Land am Bosporus gereist wären? Wie wäre es dann dem Mannheimer Klaus Gruber ergangen als einem der Zuwanderer, die sich in der Fremde hätten zurechtfinden müssen – begleitet und getröstet von den Klängen der türkischen Pop-Ikone Sezen Aksu?

Die Inszenierung „Istanbul – ein Liederabend mit Songs von Sezen Aksu“ von Selen Kara, Torsten Kindermann und Akin E. Sipal, die am 27. Oktober, 19.30 Uhr, im Schauspielhaus des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) Premiere feiert, setzt dieses Szenario auf die Bühne: „Wir erzählen quasi die Schwierigkeiten und die Probleme der Migration eines Gastarbeiters – aber eben umgedreht, damit das deutsche Publikum sich in die Rolle der Gastarbeiter versetzen kann“, erklärt Kindermann, musikalischer Leiter des szenischen Liederabends, bei dem seine Frau Selen Kara Regie führt und den beide zusammen entwickelt haben.

Im Dezember 2015 war das Stück am Theater Bremen uraufgeführt worden, später folgten eine Version in Bielefeld sowie eine Eigenadaption durch das Künstlerpaar für das Schauspielhaus Bochum. In Mannheim bleibe die Fassung weitgehend bestehen, „aber hier und da werden Sachen aktualisiert und ein bisschen weiterentwickelt mit den Schauspielern des Ensembles“, erläutert Kara. Neben den NTM-Mimen wirken vier Musiker mit – drei von ihnen aus den Reihen der Mannheimer Popakademie.

Den Ausgangspunkt von „Istanbul“ bildeten Erfahrungen mit der eigenen Familienbiografie, rekapituliert Kindermann: Ihm sei aufgefallen, „welche Tragik das eigentlich hat, das Auswandern, die ständige Sehnsucht nach der Heimat“, die Karas Eltern und Großeltern hätten – und die selbst seine Frau in der dritten Generation noch habe, obwohl sie in Deutschland aufgewachsen sei und nur die Sommer in Istanbul verbracht habe.

Daraus entstand die Idee zum Liederabend, bei dem die Handlung in 15 Songs von Sezen Aksu eingebettet ist. Auf Basis der von Kara und Kindermann entwickelten Geschichte schrieb Dramatiker Akin E. Sipal – in der Spielzeit 2016/17 Hausautor am NTM – die Dialoge. In Mannheim singen die Schauspieler Almut Henkel, Boris Koneczny, Viktoria Miknevich, Nicolas Fethi Türksever und Martin Weigel die von den Musikern Dietrich Bechtel, Ugur Köse, Santino Scavelli und Benjamin Stein gespielten Songs – auf Türkisch. Bühnenbildner Thomas Rupert verwandelt das Schauspiel in ein orientalisches Kaffeehaus, Emir Medic entwirft die Kostüme.

Info: Termine: 27.10., 19.30 Uhr (Premiere), 31.10. sowie 8.11., 10.11. und 16.11.

