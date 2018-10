Von der toten Tochter zur prämierten Künstlerin

Mannheim.In Verdis Oper „Rigoletto“ findet die weibliche Hauptfigur der Gilda einen tragischen Liebestod. Am Nationaltheater Mannheim nimmt das Stück am 31. Oktober, 19.30 Uhr, hingegen einen feierlichen Abschluss. Grund dafür ist die Verleihung des Arnold-Petersen-Preises an die junge Sopranistin Nikola Hillebrand, die als Tochter des Hofnarrs Rigoletto im Opernhaus zu sehen (und hören) ist. Sichtlich überrascht zeigte sich die Nachwuchskünstlerin über ihre Nominierung vor Monaten. „Ich wurde unter dem Vorwand eines Interviews gelockt, und da wurde es mir mitgeteilt. Ich bin fast vom Stuhl gefallen“, erzählt sie im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die mit 5000 Euro dotierte und jährlich verliehene Auszeichnung für „herausragende künstlerische Nachwuchsleistung“, die an den früheren Mannheimer Generalintendanten Arnold Petersen erinnert, ist nicht der erste Nachwuchspreis Hillebrands: Bereits in ihrer Debütspielzeit wurde die Münchnerin zur Trägerin des 50. John Christie Awards ernannt.

Seit der Spielzeit 2016/2017 ist die 25-Jährige im Ensemble des Nationaltheaters Mannheim zu sehen. Bisweilen schlüpfte sie in die Rollen der Adele („Die Fledermaus“) und der Sophie („Der Rosenkavalier“), war als Königin der Nacht („Die Zauberflöte“) ebenso zu hören wie als Despina („Cosí fan tutte“) oder als Poppea („L‘incoronazione di Poppea“). Neben der Tochter des „Rigoletto“ verkörpert Hillebrand in dieser Spielzeit Marzelline („Fidelio“). „Ich lebe für einen Abend etwas aus, was gar nichts mit mir zu tun hat“, sieht die Sängerin und Schauspielerin in den verschiedenen Rollen gerade den Reiz ihres Künstlerberufs. Im Januar wird sie bei einem Liederabend im Rahmen der Konzertreihe „Musiksalon“ im Nationaltheater zu hören sein.

Info: 31.10., 19.30 Uhr, Nationaltheater Mannheim. Karten zu 39/30/20 Euro (0621/1680 150).

