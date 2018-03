Von Eskimo Callboy bis Musketierrock

Anzeige

Heidelberg.In der Halle 02 geht es diese Woche noch runder als gewohnt: Livemusik-Fans mit ganz unterschiedlichen Geschmäckern kommen auf ihre Kosten. Den Auftakt übernehmen am Donnerstag, 15. März, 19 Uhr, Eskimo Callboy. Die Jungs aus Castrop-Rauxel machen auf ihrer „The Scene“-Tournee zum aktuellen Album in Heidelberg Station. Wer die Metalcore-Durchstarter live sehen möchte, bekommt Tickets für 25 Euro plus Gebühren.

House am Wochenende

House-Anhänger können sich am Freitag, 16. März, ab 23.30 Uhr auf die Berliner DJane Bebetta freuen. Hannes Bergström vom Label Breidenbach Studio liefert den Support. Hier kostet der Eintritt 12 Euro (plus Gebühren). Am Sonntag (18. März, 19 Uhr) geht es mit And The Golden Choir weiter: Tobias Siebert steht hinter dem Musikprojekt und leiht ihm für seine melancholischen Kompositionen auch seine Stimme. Das neue Album „Breaking With Habits“ – mit Keyboards und Drumcomputer zu Klavier und Bongotrommeln sowie Samples - erschien im Februar (Eintritt: 15 Euro plus Gebühren).

Am Dienstag, 20. März, 20 Uhr, ist Hip-Hop angesagt: B-Tight hat sich angekündigt, um seine neue Scheibe „A.i.d.S. Royal“ zu präsentieren, auf dem er seine eigene Vergangenheit in den Blick nimmt. Karten gibt’s für 16 Euro plus Gebühren. Den Abschluss machen am Mittwoch, (21., 20 Uhr) die Musketier-Rocker von D’Artagnan, die ihre „Verehrt & Verdammt“-Tour in die Halle 02 führt. 24 Euro plus Gebühren kostet hier ein Ticket. sdo