Von Göttern und Enten

Heidelberg.Kuli Yang ist auf dem Weg zum Palast, wo er eine Ente abliefern soll, als er einen verbotenen Blick auf Li, die Gattin des Mandarins riskiert. Die Unachtsamkeit hat Folgen: Yang wird die Ente gestohlen, ihm droht die Todesstrafe. Doch die Götter haben andere Pläne: Sie vertauschen die Köpfe von Kuli und Mandarin. Yang, nun als Mandarin, kann die Todesstrafe abwenden, die Liebe seiner neugewonnenen Gattin genießen und Gesetze ändern. Als er aber die Götter abschaffen will, wendet sich das Blatt. Sie machen den Tausch rückgängig …

Hans Gáls satirische Oper „Die heilige Ente. Ein Spiel mit Göttern und Menschen“ wurde am 29. April 1923 in Düsseldorf uraufgeführt und war ein großer Erfolg. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde der Österreicher Gál, inzwischen Direktor des Konservatoriums in Mainz, wegen seiner jüdisch-ungarischen Wurzeln entlassen. Die Aufführung seiner Werke wurde verboten und auch „Die heilige Ente“ geriet in Vergessenheit.

Nach einer Fassung für Kinder (Köln, 2007) und einer Produktion für Klavier und Ensemble (Berlin, 2012) wird die Oper nun am Theater und Orchester Heidelberg erstmals seit 1933 als großes Bühnenwerk aufgeführt, inszeniert von Regisseurin Sonja Trebes. Die musikalische Leitung hat der Stellvertretende Generalmusikdirektor Dietger Holm. kako

Info: Premiere: Sa, 7. März, 19.30 Uhr im Marguerre-Saal (Einführung 18.45 Uhr (Karten ab 36 Euro unter 06221/58 20 000. Weitere Aufführungen: 13. und 30. März, 17. und 23. April sowie 5. und 9. Mai.

