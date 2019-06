Von Gypsy-Swing bis Funk-Rap

Heidelberg.Vom 22. bis 26. Juni feiert das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg die Kulturtage der Volksgruppe. Die Beiträge von Sinti und Roma zur deutschen wie auch zur europäischen Kulturtradition will das Festival sichtbar machen.

Zwei Konzerte im Heidelberger Karlstorbahnhof verdeutlichen die Spannweite dieser Kultur zwischen Tradition und Moderne. Am Montag, 24. Juni, 20 Uhr, tritt der Gitarrenvirtuose Biréli Lagrène mit Holzmanno Winterstein (Rhythmusgitarre) und Vali Mayer (Kontrabass, Gesang) auf. Das Trio wird das Erbe des Gypsy-Swing beschwören, der mit dem Gitarren-Genius Django Reinhardt verbunden ist. Aber Lagrène, der auch schon Fusion-Projekte mit Musikern wie Stanley Clarke unternommen hat, geht in seinem Spiel auch weit über die Tradition hinaus. Mitreißende Darbietungen sind in jedem Fall garantiert, denn Lagréne zählt zu den großen Solisten auf seinem Instrument.

Dass sich in Deutschland auch eine eigenständige Sinti-Hip-Hop-Szene entwickelt hat, zeigt das Konzert „Sinti Rap Finest – Generation G-Funk“ am Dienstag, 25. Juni, 20 Uhr, im Karlstorbahnhof. Die Rapper Baro Dano und Maio sowie Sängerin Imaa mischen Funk, Soul und Hip-Hop im emotionsstarken Sound der Sinti- und Roma-Tradition.

Den Einfluss der Sinti und Roma auf die klassische Musik zeigt das Konzert der Roma und Sinti Philharmoniker am Mittwoch, 26. Juni, 20 Uhr, im Schlosshotel Molkenkur (Klingenteichstr. 31). Unter künstlerischer Leitung von Riccardo M Sahiti spielt das Orchester Werke von Gustav Mahler und Dimitrij Schostakowitsch, Astor Piazzolla und Jules Massenet.

Mehrere Diskussionen und Kunstaktionen etwa mit dem Wiener Sinto-Künstler Alfred Ullrich (Samstag, 22. Juni, 16 Uhr, Universitätsplatz Heidelberg ) thematisieren außerdem auch gesellschaftspolitische Fragen nach Heimat, Toleranz, Identität. gespi

