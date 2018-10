Von Gzuz bis Jan Delay

Speyer.Seit 16 Jahren macht das „Catch A Fire“-Festival in Clubs im Südwesten die Nacht zum Tage. Kein Wunder, schließlich treffen sich dabei große und noch kleine Stars des deutschen Hip-Hop, um ihre gemeinsame Liebe zu m Reggae zu feiern. Schließlich war „Catch A Fire“ der Titel eines legendären Albums von Bob Marleys Wailers. Am Freitag, 2. November, ab 20 Uhr, rücken die Rapper zum ersten Mal in Speyer an. Und Besucher bekommen in der Halle 101 nicht nur große Namen, sondern auch Qualität und Abwechslung geboten – etwa von den Hamburgern Jan Delay und Samy Deluxe auf der „guten Seite des Hip-Hop“, für Straßenrap-Fans kommen Gzuz und Maxwell von 187 Strassenbande. Dazu rappen u.a. Dancehall-Altmeister D-Flame, Bausa oder Malik. Bei Redaktionsschluss gab es noch Karten. Bei eventim.de kosten sie 54,90 Euro plus Gebühren. jpk

