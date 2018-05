Von Kinos und Kirchen

Anzeige

Mannheim.Sabine Haubitz und Stefanie Zoche haben auf ihren Reisen durch Südindien viel gesehen. Zahlreiche Eindrücke haben die beiden Künstlerinnen mit der Kamera festgehalten. Ihre Arbeiten sind ab Sonntag, 27. Mai, zum ersten Mal in Deutschland im Zephyr-Raum für Fotografie der Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen. Die Schau „Postkoloniale Erleuchtung“ soll zeigen, wie viel ungewöhnliche Schönheit sich im Unbekannten verbergen kann. Die beiden Fotografinnen haben in Südindien Kirchen und Kinos aufgespürt, die zwischen 1950 und 1970 in einer Spielart der modernen Architektur erbaut wurden, die landläufig als „postkolonial“ bezeichnet wird.

Hybride Bauformen

Denn schon bald nach der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1947 versuchte sich das junge Indien, stilistisch von der Überlagerung der indischen Kultur durch koloniale Baustile zu befreien. So entstanden einzigartige hybride Bauformen, in denen die Schlichtheit der Moderne, Elemente des Art Déco sowie regionale indische und religiöse Dekore mit intensiver Farbigkeit und überbordenden Verzierungen miteinander verschmolzen. Für die Entdeckung dieser Verbindungen lässt die Kunst von Haubitz und Zoche viel Raum, denn sie steht eindeutig in der Tradition der formal strengen deutschen Architekturfotografie.

Zur Ausstellung gibt es ein Begleitprogramm: Am Dienstag, 29. Mai, um 20 Uhr ist der Kunstpsychologe Gerald C. Cupchik aus Toronto zu Gast. Er widmet sich der Rolle des Kurators zwischen Raum, Kunstwerk und Künstler. Der Vortrag in englischer Sprache findet direkt in den Galerieräumen in C4,9 statt. Die Gebühr beträgt 3 Euro plus Ausstellungseintritt. tge