Von Manieren bis Maskenball

Mannheim.„Das Leben bei Hofe“ kann man bei einer lebendigen Kostümführung an den beiden Samstagen, 22. und 29. Dezember, ab 14.30 Uhr kennenlernen. Im Zentrum stehen die Jahre, als das kurfürstliche Paar Carl Theodor und Elisabeth Augusta hier residierte – und später Napoleons Adoptivtochter Stéphanie de Beauharnais, die verwitwete badische Großherzogin. Ein Mitglied des Hofes im historischen Kostüm begleitet in die wieder eingerichteten Prunkräume.

„Dass man bei Tische den abgeleckten Löffel nicht wieder vor sich hinlege, wie so viele es tun“ wusste schon Freiherr von Knigge. Die Tischsitten am Hof waren streng reglementiert und wer sich nicht blamieren wollte, hat sich damit vertraut gemacht. Bei einem Rundgang am Sonntag, 23. Dezember, ab 14.30 Uhr erfährt man mehr über die höfische Esskultur.

Am Mittwoch, 26. Dezember, wird aus dem Nähkästchen geplaudert. Schließlich ist man ab 14.30 Uhr mit der Kammerfrau der Kurfürstin unterwegs. Madame de Pigage heißt diese und ist gleichzeitig Ehefrau des kurfürstlichen Oberbaudirektors. So erfährt sie alles, was es an Neuem gibt, und kann von den Bauprojekten in Mannheim und Schwetzingen über die aktuelle Mode bis zu den neuesten Flohfallenberichten. Weil die Kurfürstin jeden Moment vorbeikommen könnte, lernen die Gäste die Grundbegriffe des Benehmens bei Hofe.

„Man ist, was man isst – wie vornehme und arme Kinder einst lebten“, lautet das Motto der Führung am Donnerstag, 27. Dezember, ab 14.30 Uhr. Beim Gang durch die Räume des Schlosses hören die Kinder Geschichten über Leben und Erziehung der drei Prinzessinnen, über Freiherrn von Knigges Tischmanieren und über das Tafelzeremoniell. Und am Schluss kann man sein Wissen in einem Quiz testen.

Am Samstag, 29. Dezember, lädt um 14.30 Uhr Aschenputtel zum Maskenball. Kinder erfahren einiges über Kleider im Barock, dürfen sich verkleiden und erleben die prächtigen fürstlichen Räume. Im Rittersaal steht ein Märchenspiel auf dem Programm.

„Die Theres und d’Frau Schäufele“, die beiden Putzfrauen, fegen am Sonntag, 30. Dezember, ab 14.30 Uhr durch das Schloss. Hier erfährt man in schönster Mundart, was man immer schon über das Schloss wissen wollte – aber nie zu fragen wagte.

Anmeldung jeweils unter Telefon 06221/658880. mics

