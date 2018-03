Von Prunkräumen in die Gruft

Anzeige

Mannheim.Kurfürst Carl Philipp von der Pfalz ließ in Mannheim eines der größten Barockschlösser Europas errichten, zog den Hofadel von Heidelberg nach Mannheim, gründete das Jesuitenkolleg und trug einen großen Teil an der kulturellen Blüte der Kurpfalz bei. Der Rundgang „ Die goldene Zeit der Wittelsbacher“ am Sonntag, 18. März um 14.30 Uhr, zeigt aber nicht nur die musealen Prunkräume des Schlosses, sondern verschafft auch seltene Einblicke in die Gruft unter der Schlosskirche.

„Das Leben bei Hofe“

Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren können am Samstag, 17. März um 14.30 Uhr an der lebendigen Kostümführung „Das Leben bei Hofe“ teilnehmen. Dabei erleben sie die Glanzjahre des Schlosses, während Kurfürst Carl Theodor mit seiner Gemahlin Elisabeth Augusta und später Napoleons Adoptivtochter und verwitwete Großherzogin Stéphanie de Beauharnais dort residierten. Begleitet wird die Schlossführung von einem Mitglied des Hofes in historischer Gewandung. man

Info: Die Rundgänge kosten Erwachsene 12 und Kinder 6 Euro. Anmeldung unter der Tel.-Nr.: 06221/65 88 80 erforderlich.