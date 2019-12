Von Schubert inspiriert

Mannheim.Das Tanzstück „Der Tod und das Mädchen“ von Stephan Thoss wird mit der Vorstellung am Donnerstag, 12. Dezember, wieder in das Programm des Mannheimer Nationaltheaters aufgenommen, nachdem es dort bereits im November 2017 Premiere gefeiert hatte. Der Chefchoreograph und Intendant der Sparte Tanz greift in seinem Stück das bekannte Motiv des Zusammenspiels von Liebe und Tod auf, wofür er sich von Franz Schuberts gleichnamigem Streichquartett inspirieren ließ. Jamal Rashann Callender und Chiara Dal Borgo als „Tod“ und „Mädchen“ tanzen zu Musik von Schubert, Philip Glass oder Alexander Balanescu. mtm

