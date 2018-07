Von Tango über Butoh

Anzeige

Neben Choreographen und Tänzern aus dem Delta der Metropolregion, finden sich auch Künstler aus Städten wie Berlin und Amsterdam im Festivalprogramm. Dadurch treffen Choreographen und Tänzer mit verschiedenen künstlerischen Werdegängen zusammen.

So hat die amerikanische Choreographin Amelia Eisen, die vor einem Jahr von San Francisco nach Mannheim gezogen ist, eine Tanzperformance für Veronika Kornova-Cardizzaro entwickelt. Kornova-Cardizzaro, die lange Zeit als Tänzerin am Nationaltheater Mannheim (NTM) tätig war, tanzt in Eisens Choreographie „Warrior“. Mit der neunminütigen Performance will Eisen die Frau ehren, weshalb sie im Programmheft das „o“ durch das Venussymbol ersetzt, und die tschechische Tänzerin als starke Kämpferin inszeniert.

Die Darbietung ist neben fünf weiteren Stücken am Donnerstag zu sehen. Neben Kornova-Cardizzaro sind einige weitere ehemalige NTM-Tänzer mit von der Partie. So tanzt unter anderem der New Yorker Brian McNeal am sechsten Festivalabend ein – von der Japanerin Aki Kato choreographiertes – Solo.

Die Choreographin und Tänzerin Aki Kato war selbst lange Ensemblemitglied des NTM und leitet seit 2001 die Ballettschule Tanzforum.

Neben Tänzern wird die Bühne des Felina-Areals bei einigen Darbietungen auch von Musikern und Schauspielern bevölkert.

So erklingt eine Violine bei dem Butoh-Stück „Ryu Boku“ der Gruppe „Kitsune And The Burning Violin“, das am Donnerstag, 12. Juli, zu sehen ist. Butoh bezeichnet eine Art des japanischen Tanztheaters, bei der die Darsteller häufig weiß geschminkte Gesichter haben und fast nackt sind. Außerdem begleitet das Duo Milontan die Tänzer Kirill Berezovski und Pascal Sangl mit Cello und Klavier bei ihrem „Tango Vigoroso“, den sie am Samstag, 14. Juli, auf die Bühne des Felina-Areals bringen.

