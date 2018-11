Vorbild für Verdis berühmte Messe

Mannheim.An den beiden folgenden Wochenenden, dem Volkstrauertag und dem Totensonntag, dürften in den Kirchen und Konzertsälen der Metropolregion in diversen großen Oratorienkonzerten wahrscheinlich mehrfach die drei populärsten Requiem-Vertonungen der Musikliteratur erklingen, die lateinischen von Mozart und Verdi und das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms. Alexander Niehues, seit 2013 katholischer Bezirkskantor in Mannheim, hat sich mit seinem leistungsstarken Motettenchor für die Aufführung am Sonntag, 18. November, um 17 Uhr eine eher selten aufgeführte Totenmesse, die „Messa di Requiem“ von Gaetano Donizetti (1797-1848) ausgesucht.

Donizetti, als Opernkomponist einer der Hauptrepräsentanten des Belcanto, lag im Jahre 1835 sozusagen in den letzten Zügen, seine Oper „Lucia di Lammermoor“ zu vollenden, als ihn die Nachricht vom Tod seines geschätzten Kollegen und wichtigsten Konkurrenten Vincenzo Bellini erreichte. Donizetti beschloss sogleich, zu Ehren des Verstorbenen ein Requiem zu schreiben. Es entstand ein monumentales Werk für Solisten, Chor und großes Orchester, das allerdings lange nicht den Bekanntheitsgrad seiner 71 Opern („Don Pasquale“, „Der Liebestrank“) erreichte, obwohl man ihm seinerzeit attestierte, als Vorbild für Giuseppe Verdis „Messa da Requiem“ gedient zu haben.

Im Jahr 2013 hatte der 30-Jährige, hervorragend ausgebildete und vielfach preisgekrönte Kirchenmusiker Alexander Niehues als Nachfolger von Brigitte Fröhlich das Bezirkskantorat an der Heilig-Geist-Kirche übernommen. Seither ist er für das umfangreiche Kirchenmusikprogramm verantwortlich. Neben dem Orgeldienst leitet er sämtliche Chöre an Heilig-Geist, ist für die C-Ausbildung in der Diözese sowie für Fortbildung und Beratung der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in den Dekanaten Mannheim und Heidelberg-Weinheim verantwortlich.

Beim Konzert am kommenden Sonntag singen unter Alexander Niehues’ Leitung Stefanie Krahnenfeld (Sopran), Carola Günther (Alt), Eduard Wagner (Tenor), Johannes Kammler (Bass) und der Motettenchor Mannheim. Es musiziert das Heidelberger Kantatenorchester. W.B.

