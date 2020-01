Vorgeschmack auf „Luschtobjekt“

Mannheim.Es sind immer besondere Abende, wenn der Mannheimer Comedy-Star Bülent Ceylan seine neuen Programme vor Heimpublikum im Capitol ausprobiert. Und wie immer sind diese für einen routinierten Arena-Bespieler intimen Auftritte schon Monate im Voraus ausverkauft – so auch am 22. und 23. Januar, jeweils um 20 Uhr, wenn der am 4. Januar 44 Jahre alt gewordene Komiker einen Vorgeschmack auf sein zwölftes Bühnenprogramm „Luschtobjekt“ gibt. Manche Fans mögen hoffen, dass Ceylan dabei vollen Körpereinsatz zeigt – wie auf unserem Bild als Hasan. Die große Show am 23. Mai, 19 Uhr, in der SAP Arena ist ebenfalls ausverkauft, ein Zusatztermin denkbar. Karten gibt es noch für den 14. Februar, 20 Uhr, in der Weststadthalle Bensheim, am 20. Juni, 19 Uhr, in der Sinsheimer Dr.-Sieber-Halle sowie die Auftritte bei den Schlossfestspielen Edesheim (21./22. Juli, jeweils 20 Uhr. jpk

Mehr unter: buelent-ceylan.de/tourplan