Vorhang auf in Frankenthal

Anzeige

Frankenthal.Schillernde Eisakrobatik nach Lewis Carrolls Kinderbuchklassiker präsentiert die Show „Alice im Wunderland – on Ice“, die am Freitag, 2. März, 18 Uhr, im Frankenthaler Congressforum (Stephan-Cosacchi-Platz 5) zu Gast ist. An der Produktion aus Sankt Petersburg wirken über 20 professionelle Eiskunstläufer mit. Gleichfalls im Congressforum wird am Sonntag, 4. März, 15 Uhr, Christian Bergs Musical „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ mit der Musik von Konstantin Wecker für kleine und große Zuschauer ab vier Jahren aufgeführt. Infos zu beiden Veranstaltungen und dem Ticket-Erwerb finden sich im Internet unter congressforum.de. mav