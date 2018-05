Vortrag in Alter Sternwarte

Anzeige

Mannheim.Der Verein Stadtbild Mannheim – Aktionsbündnis Alte Sternwarte lädt am Sonntag, 13. Mai, um 11 Uhr zu einem Vortrag in die Alte Sternwarte in A 4, 6 ein. Thema ist der Denkmalschutz. Unter dem Titel „Gesetz und Beratung. Denkmalpflege an aktuellen Beispielen aus Mannheim und Nordbaden“ werden die Hörer an regionalen Beispielen erfahren, nach welchen Kriterien Denkmalschutz bewertet wird und was er bewirkt. Anhand von Bildmaterial und Dokumenten zeigen die Referenten auf, wie historische Bausubstanz richtig erhalten wird. tge