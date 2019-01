Vortrag über Antimaterie

Mannheim.Unter dem Titel „Gefangen auf Ewigkeit – das kosmische Antimaterie-Rätsel“ spricht Professor Klaus Blaum vom Max-Planck-Institut für Kernphysik (Heidelberg) im Planetarium, Wilhelm-Varnholt-Allee, über die Eigenschaften von Materie und Antimaterie, der zur Lösung des Rätsels beitragen könnten. Denn bereits ein winziger Unterschied in der ansonsten so perfekten Spiegelsymmetrie von Materie und Antimaterie liefert die Erklärung. Was es damit auf sich hat, erklärt Blaum am Donnerstag, 17. Januar, 19.30 Uhr bei seinem Vortrag im Kuppelsaal des Planetariums. Der Eintritt kostet einheitlich fünf Euro. red

