Vortrag über die Erkundung des Weltraums

Der Astronaut Thomas Reiter auf der ISS. © Nasa

Mannheim.Der Astronaut Thomas Reiter wird am Donnerstag, 29. November, die diesjährige Heinz-Haber-Vorlesung im Planetarium halten. Die Veranstaltung findet in Gedenken an den gebürtigen Mannheimer Fernsehprofessor Heinz Haber statt. Beginn der Vorlesung mit dem Titel „Die Exploration des Weltraums – Aktuelle Höhepunkte und zukünftige Entwicklungen“ ist um 19.30 Uhr.

Thomas Reiter war von 1992 bis 2007 ESA-Astronaut. Auf der russischen Raumstation Mir absolvierte er 1995/96 den ersten ESA-Langzeitflug überhaupt. Dabei unternahm er als erster Deutscher einen Weltraumausstieg. Auch auf der internationalen Raumstation ISS war er 2006 der erste europäische Langzeitflieger. Heute ist Reiter ESA-Koordinator Internationale Agenturen und Berater des Generaldirektors. Das Planetarium ehrt mit der Reihe Heinz Haber für seine Art, Wissen zu vermitteln. Außerdem hatte er an der Neugründung des Mannheimer Planetariums maßgeblichen Anteil. mics

