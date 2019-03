Wachenburg neue Heimat für Mo’ Roots

Gern zu Gast bei Mo’ Roots: Stephan Ullmann. © Van der Voorden

Weinheim.Für Gastgeberin Susan Horn bedeutet es eine Heimkehr, denn in Weinheim ist sie aufgewachsen und hat mit Echo-Jazzgewinnerin Anke Helfrich in der Abi-Band gespielt. Nach 13 Jahren mit Stationen in Viernheim und Ladenburg zieht es die Sängerin und ihre hochkarätige Session-Musikreihe Mo ’Roots ab sofort jeden ersten Dienstag im Monat in den Fuchsenkeller auf der Wachenburg. Im Sommer sind Freiluftshows geplant.

Bei der Premiere am 1. April um 20 Uhr singen neben Susan Horn Gitarrist Stephan Ullmann, Helena Paul, Rino Galiano und Eden Noel, die Band besteht aus Gitarrist Ray Mahumane, Schlagzeuger David Anlauff sowie The-Wright-Thing-Keyboarder Jason Wright, Abendkasse: 15 Euro. Mehr Info unter 06201/84 62 60. jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019