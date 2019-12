Wagners Ring für Anfänger

Mannheim.Loriot war ein großer Opern-Verehrer, und Richard Wagners opulentes Werk vom „Ring der Nibelungen“ zählte selbstverständlich dazu. Doch 15 Stunden Ring – das war lang, und so kam Loriot die Idee, das Opus auf rund drei Stunden zu straffen und mit von ihm geschriebenen Einführungstexten zu versehen. Das gefiel Klaus Schultz, mit dem Loriot seit den 1980er Jahren in diversen Projekten zusammenarbeitete. Als Schultz 1992 Intendant am Mannheimer Nationaltheater wurde und dieses für anderthalb Jahren wegen umfangreicher Umbauarbeiten schließen musste, was die Aufführungsmöglichkeiten begrenzte, machte er aus der Not eine Tugend und brachte anstelle des Original-Rings Loriots Fassung „Der Ring an einem Abend“ auf die Bühne. Das Publikum war begeistert.

Immer wieder wird die „humoristische Kurzfassung für Wagner-Kenner und Wagner-Scheue“, wie das Nationaltheater das Stück umreißt, ins Programm aufgenommen. Für Loriot allerdings muss ein Sprecher gefunden werden, der den Zuschauern Wotan, den göttlichen Bauherrn, seine Lieblingstochter Brünnhilde, als Walküre Mitglied einer „weiblichen Eliteeinheit“, seinen Enkel Siegfried, „sympathischer Modellathlet mit schlechten Manieren“, sowie die Riesen Fasolt und Fafner, zwei Bauunternehmer mit Schuhgröße 58, näher bringt. Vor ein paar Jahren fiel die Wahl auf Thomas Maria Peters – und der ist es seitdem geblieben. „Das war schon eine große Kiste, die mir angeboten wurde“, erzählt Peters. „Ich verehre Loriot.“ Wenn am Samstag, 14. Dezember, um 18 Uhr der Loriot’sche Wagner mitsamt Orchester und Sängern erneut die Bühne des Nationaltheaters betritt, ist Peters zwar nicht weniger ehrfurchtsvoll als beim ersten Mal, aber weniger nervös. „Das ist ein Riesenspaß“, sagt er und empfiehlt jedem, der noch niemals Wagner gehört hat, „reinzukommen und sich bezaubern zu lassen“.

Dass Loriots humorvolle Annäherung an Wagner dem ursprünglichen Werk einen Abbruch tut, es womöglich verunglimpft, sieht Peters, der als freier Schauspieler arbeitet, nicht. „Humor spielt eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft, gerade heutzutage wird es immer wichtiger, dass man lachen kann und die Dinge leicht nimmt.“ Auch in Loriots Komik stecke viel Demut. „Er hat das Werk nicht vermindert oder entheiligt, vielmehr hat er sich Wagner auf eine augenzwinkernde Art genähert.“

Info: Sa, 14.12., 18 Uhr. Weitere Vorstellungen: So, 29.12. (17 Uhr), So, 26.1. (16 Uhr), Sa, 8.2. (18 Uhr). Tickets: 0621/1650 150.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019