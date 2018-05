Wahl-Mannheimer legt im Capitol nach

Anzeige

Mannheim.Mit neuen Songs und dem frisch gepressten Album „Von Mannheim bis New York“ steuert Jonathan Zelter auf eine Premiere zu: Am Samstag, 12. Mai, 20 Uhr, stellt der Singer/Songwriter das brandaktuelle Material zum Tourneeauftakt im Mannheimer Capitol vor. „Von Mannheim bis New York“ hat der 23-jährige Wahl-Quadratestädters nach intensiver Studioarbeit und etlichen Livekonzerten soeben fertiggestellt.

Mit seiner Band will er die neuen Nummern – melodiöser Deutsch-Pop mit Anklängen ans Schlager-Revier – nun auf der Bühne vorstellen. Wie immer begleitet sich Zelter selbst am Klavier oder mit der Gitarre, wenn er seine Songs unters Volk bringt. Er singt von ganz alltäglichen Situationen, die doch viel bedeuten können, von Gefühlen, großen und kleinen Geschichten, die den Alltag und das Innenleben der heutigen Mittzwanziger beschreiben.

Tournee startet

„Wenn ich daran denke, welche Türen sich durch meine erste Single ‚Ein Teil von meinem Herzen’ und das Album geöffnet haben, fühlt sich das immer noch an, wie ein Traum!“, sagt der 23-Jährige – und freut sich auf die Tour, die sich an das Mannheimer Konzert anschließt. sdo