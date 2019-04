Waldhornbläser geben Startsignal

Mannheim.Ihr Klang wird weit über die Anlage schallen: Jagdhornbläser stimmen am Sonntag, 28. April, die Besucher auf der Seckenheimer Waldrennbahn auf einen besonderen Renntag ein: den Badenia-Renntag, der Höhepunkt der Saison auf der herrlich im Wald gelegenen Pferderennbahn.

4200 Meter Strecke

Der Name „Badenia“ steht für den 1870 noch vom Großherzog gestifteten Großen Preis für das Jagdrennen über natürliche Hindernisse („Steeplechase“). Der Badische Rennverein richtet sie inzwischen als „Großes Heinrich-Vetter-Badenia-Jagdrennen“ aus, mit der Heinrich-Vetter-Stiftung als Gönner. Es ist das mit 15 000 Euro höchstdotierte deutsche Hindernisrennen.

Neun Pferde gehen für die 4200 Meter an den Start. Den besonderen Reiz erhält das Rennen dadurch, dass die ersten fünf Teilnehmer des Boxheimer + Scheuermann-Jagdrennens vom März erneut gegeneinander laufen. Der Sieger „Wutzelmann“ trifft damit wieder auf „Box Office“ aus dem Stall von Gaby und Peter Gaul und auf „Allez Y“, die Michael Himmelsbach, Ehrenpräsident des Badischen Rennvereins gehört. Außerdem wird „Mariele“ in seinen Farben antreten.

Dazu kommen zahlreiche Rennen auf der Flachbahn. Neu ist ein „Preis der politischen Freunde des Badischen Rennvereins“. Der frühere Präsident Holger Schmid hatte die Idee, die Freunde des Rennvereins aus der Mannheimer Politik zu einer Aktion zu versammeln und ein Rennen am Badenia-Renntag zu unterstützen. Vertreter von CDU, Freie Wähler/ML, SPD und MfM haben sich hierbei zu einer ganz großen Koalition zusammengefunden und werden auch am Renntag präsent sein.

Auch in dieser Saison stellt als Kooperationspartner die Rhein-Neckar-Verkehr für die Besucher einen kostenlosen Pendelbus zur Verfügung. Am Sonntag wird das Shuttle am Rathaus Seckenheim in einem Rundkurs ab 12.02 Uhr alle 20 Minuten in Richtung Rennbahn starten. Die letzte Runde zurückgeht um 18.30 Uhr.

