Waldleuchten ab Freitag

Weisenheim am Sand.Das Waldspektakulum mit Waldleuchten wird von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. April, auf dem Festplatz im Ludwigshain in Weisenheim am Sand gefeiert. Nach der Eröffnung um 17 Uhr tritt am Freitag um 19 Uhr die Tuxedo Club Band auf, um 20 Uhr startet das Waldleuchten.

Samstags spielt um 18 Uhr The Cat Pac, es folgen das Waldleuchten (20 Uhr) und eine Feuershow (21 Uhr). Am Sonntag gibt es um 11 Uhr einen Frühschuppen mit Die Dubbeglas-Brieder, um 14 Uhr Ponyreiten und Kinderschminken, um 14.30 tritt Musiker Joachim Kaul auf. mav

