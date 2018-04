Wanderer eröffnen Saison

Anzeige

Rhein-Neckar.Die neue Wandersaison auf dem zertifizierten Qualitätswanderweg Neckarsteig wird am Samstag, 14. April, offiziell eröffnet. Start der insgesamt etwa 14 Kilometer langen Wanderung ist um 9.45 Uhr am Bahnhof in Neckargerach. Die Gruppe wird von Richard Köhler vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald geführt. Erste Station ist die Siedlung Eisenbusch, von dort geht es durch den Binauer Forst in Richtung Mosbach. An der Schreinergaststätte Schreckhof wird eine kleine Rast eingelegt. Mosbach markiert auch das Ziel, das gegen 16.30 Uhr erreicht werden soll. Die Rückfahrt mit der S-Bahn erfolgt in Eigenregie. Infos gibt es unter neckarsteig.de oder beim Neckarsteig-Büro unter Tel. 06261/841386. Die Wanderung ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. mav