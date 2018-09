Wanderung mit Förster

Heidelberg.Mit der „Forstwirtschaft im Siebenmühlental“ befasst sich eine Veranstaltung, die am Sonntag, 30. September, am Forsthaus in Heidelberg-Handschuhsheim (Mühltalstraße 147) beginnt. Revierförster Andreas Ullmann nimmt sich hierbei von 10 bis 12 Uhr Zeit für Fragen und erläutert bei einer Wanderung durch das Tal das Thema „Nachhaltiger Wald“ ganz praktisch.

Die Veranstaltung unter der Leitung von Andreas Ullmann findet in Kooperation mit dem NABU Heidelberg statt. Die Teilnahme ist kostenlos. mav

