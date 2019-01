Warum ist der Tisch ein Tisch?

Mannheim.Weg und weg – zwei Wörter, gleich klingend, (nahezu) gleich geschrieben und doch mit einer jeweils ganz anderen Bedeutung belegt. Um Sprache im Allgemeinen und die deutsche Sprache im Besonderen in einer multikulturell geprägten Stadt wie Mannheim, in der nicht nur eine Sprache gesprochen wird, geht es im neuen Stück des Jungen Nationaltheaters „Sprechen“, das am 25. Januar Premiere haben sollte, die nun kurzfristig abgesagt wurde.

Es ist ein Stück für Kinder ab neun Jahren, und es ist ein Stück nicht unbedingt zum Mitmachen, so doch aber zum Miterleben, wie Dramaturgin Lisa Zehetner erläutert. Das Publikum betritt den Theaterraum über einen Kriechtunnel (oder wahlweise durch einen Vorhang) und landet sodann im imaginären Sprachmagen. Dort befinden sich schon die Schauspielerinnen, die während der rund 45-minütigen Vorstellung die Zuschauer auf ihrem Weg der Wortzerstückelung begleiten.

Junges Regieteam

Darum geht es vor allem in dem Stück, bei dem die freischaffende Performancekünstlerin Wicki Bernhardt sowie die Performerin und Choreographin Tümay Kilinçel gemeinsam Regie führen: Worte zu untersuchen und auseinanderzunehmen. Warum heißt der Tisch eigentlich Tisch und nicht anders? Wer legt die Benennungen fest? Was ist mit Menschen, die nicht wissen, dass der Tisch so heißt, weil sie kein Deutsch sprechen? – Mit diesen Fragen sollen sich die Zuschauer auseinandersetzen.

Dazu sitzen sie zunächst auf Bänken, die später zu Buchstaben verschiedener Sprachsysteme zusammengesetzt werden. Dafür darf das Publikum dann in der Magensuppe Platz nehmen, einem „kuscheligen Teppich“, wie Dramaturgin Zehetner beruhigt.

„Das Stück ist der Versuch, Sprache und vor allem die Macht der Sprache nicht theoretisch-wissenschaftlich, sondern spielerisch-künstlerisch kritisch zu hinterfragen“, so Zehetner. Dazu gehört auch, wie Regisseurin Bernhardt ergänzt, dass Theaterhäuser „diverser“ werden müssten. Ein Schritt dahin: ein Theaterprogramm, das „ganz selbstverständlich“ in verschiedenen Sprachen angeboten wird.

Info: Die Premiere von „Sprechen“ am Freitag, 25. Januar, sowie alle weiteren Aufführungen sind vom Jungen Nationaltheater (Brückenstr. 2, AlteFeuerwache)kurzfristig abgesagt worden. Die erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Der Premierentermin im Februar steht noch nicht fest (Hotline für Rückfragen: 0621/1680 302).

