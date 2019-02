Was ist der richtige Beruf?

Mannheim.Wie finde ich einen Beruf mit Zukunft und wer kann bei der Entscheidung helfen? Sind meine Kenntnisse noch aktuell? In jeder Phase des Berufslebens ist es wichtig, sich über Trends der Arbeitswelt und der eigenen Branche zu informieren. Die Jobs for Future vom 21. bis 23. Februar in der Maimarkthalle Mannheim bietet umfassende Informationen und noch mehr: Erfahrene Profis beraten im persönlichen Gespräch.

Die Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung ist für alle: Schüler, Studierende, Absolventen, Berufstätige, die sich weiterbilden wollen, Um- und Wiedereinsteiger, die ihre Kenntnisse auf den neuesten Stand bringen wollen. Rund 330 Aussteller – Unternehmen, Hochschulen, Bildungsinstitute – suchen nach interessierten Mitarbeitern und Nachwuchskräften, informieren über Berufsperspektiven und geben Tipps für die Bewerbung.

Für jeden gibt es das passende Studienfach, die passende Branche. Bei der Jobs for Future erfährt man, wie modernes Handwerk funktioniert und welche Perspektiven zum Beispiel Berufe im Handel oder in der Pflege bieten. Neue Themen beschäftigen die Gesellschaft: Welche Wege führen zu Berufen, die Cyber Security, E-Mobilität, alternative Energien oder den Wohnungsbau voranbringen? Das Angebot an Ausbildungsplätzen ist vielfältig und umfangreich – oft auch in der Kombination mit einem dualen oder berufsbegleitenden Studium.

Fachleute helfen auf der Jobs for Future auch, die eigenen Interessen und Stärken richtig einzuschätzen, und geben Anregungen für Aus- und Weiterbildungswege. Wie sich diese anfühlen, kann man bei vielen Mitmach-Übungen ausprobieren.

Wer einen bestimmten Berufs- oder Studienwunsch hat, kann auf der Messe direkt entsprechende Anbieter ansteuern. Wer noch gar nicht weiß, wohin die Reise gehen soll, findet möglicherweise in einem der rund 100 kostenlosen Kurzvorträge und Workshops in den Info-Foren Impulse für eine Branche oder einen Anbieter.

Für alle gilt: Einfach hingehen, Fragen stellen und Informationen sammeln. Ideale Anlaufstellen sind die Stände der Kooperationspartner Agentur für Arbeit, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer und Regionalbüro für berufliche Fortbildung. Die Messe ist an allen drei Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. jff

www.jobsforfuture-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019