Was vom Essen übrig bleibt

Bad Dürkheim.Auch in den Weihnachtsferien ist das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim geöffnet. Nur an den Fest- und Feiertagen gibt es einige Änderungen in den Öffnungszeiten.

So bleibt das Haus in der Hermann-Schäfer-Straße 17 an Heiligabend, Montag 24. Dezember, und am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) ist es von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Über den Jahreswechsel ist das Museum an Silvester und Neujahr geschlossen. „Wer also bei schlechtem Wetter und mit vollem Bauch ein wenig Anregung für’s Gehirn braucht, hat viel Zeit und Gelegenheit zu einem Museumsbesuch“, teilt die Bad Dürkheimer Einrichtung mit.

Deren aktuelle Sonderausstellung mit dem Titel „Alles Scheiße“ zeigt, wie das Festtagsessen verwertet wird – und was davon übrigbleibt. „Im Naturhaushalt ist Kot von großer Bedeutung als Dünger, Samenverbreiter, Wachstumsunterlage oder Futter“, notiert das Museum weiter. In der Forschung liefere Kot über Nahrungs- und DNA-Analysen zudem wichtige Informationen über Fressverhalten und Ausbreitung von Tieren.

So können die Besucher der Ausstellung auch selbst Fledermauskot untersuchen und darin unterschiedliche Bruchstücke von Käfern aus der Nahrung der geflügelten Tiere finden. Ein Themenkomplex widmet sich der Medizin und zeigt etwa am Beispiel des Bandwurms beim Hund, wie Kot sogar zur Verbreitung von Tieren beiträgt. In diesem Bereich begegnet man auch den Hausstaubmilben, deren Kot bei Allergikern zu tränenden Augen und laufender Nase führen.

Daneben können die Besucher auch durch die Dauerausstellung des Museums schlendern, die vom Wolf über den Mammutstoßzahn bis zur glitzernden Mineralienschau allerhand zum Schauen und Staunen bietet. mav

